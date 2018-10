Procuratura din oras a confirmat luni acest caz, despre care scrisese prima data cotidianul popular Bild.

Ingrijitorul apartamentului de doua etaje in care traiau cei doi batrani a inceput sa devina ingrijorat in legatura cu acest cuplu dupa ce si-a dat seama ca nu l-a mai vazut pe sot de un an si jumatate, asa ca a anuntat politia.

Politistii s-au prezentat la apartament la 19 septembrie si au devenit suspiciosi dupa ce femeia nu le-a permis sa intre intr-o camera incuiata.

Cand au intrat in cele din urma in camera, politistii au descoperit cadavrul barbatului, intr-o stare avansata de putrefactie.

Procuratura a dispus efectuarea unei autopsii, insa nu s-au gasit dovezi privind o eventuala crima. "Este vorba doar de un incident tragic de familie. Femeia a avut cu adevarat probleme in a accepta (n.r moartea sotului ei)", a spus purtatoarea de cuvant, Nana Frombach.