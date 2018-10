Numeroase persoane au ramas prinse sub daramaturi dupa ce mai multe cladiri s-au prabusit in urma cutremurului de vineri, cu magnitudinea de 7,5, care a declansat valuri tsunami de pana la sase metri, a indicat intr-o conferinta de presa purtatorul de cuvant al agentiei, Sutopo Purwo Nugroho, potrivit Agerpres.

Cel mai recent bilant, furnizat de responsabilul agentiei, citat de Antara, indica 420 de morti.

Majoritatea victimelor au fost identificate in Palu, o aglomerare de 350.000 de locuitori situata pe coasta de vest a Sulawesi. Autoritatile si organizatiile non-guvernamentale si-au exprimat de asemenea ingrijorarea cu privire la situatia regiunii Donggala, situata spre nord, afectata la randul sau de fenomenele naturale.

Spitalele, dintre care unele au fost distruse, se lupta sa faca fata afluxului de victime, iar numerosi raniti primesc ingrijiri medicale sub cerul liber.

Vicepresedintele indonezian, Jusuf Kalla, a declarat ca bilantul victimelor ar putea ajunge la ''una sau mai multe mii'', afirmatii bazate pe dezastrele anterioare.

Echipele de salvatori purtand costume portocalii cautau printre ruinele unui hotel in care s-ar fi putut afla pana la 150 de persoane, si ale unui centru comercial prabusit. "Noaptea trecuta, am reusit sa scoatem din hotelul Roa-Roa o femeie care traia", a indicat pentru AFP Muhammad Syaugi, seful serviciilor de interventii de urgenta. "Am auzit chiar si oameni care strigau dupa ajutor".

Agentia pentru gestionarea dezastrelor s-a aratat ingrijorata si pentru situatia a cateva sute de persoane care lucrau la pregatirea unui festival pe o plaja din Palu, cu putin timp inainte de tsunami.

Presedintele Indoneziei, Joko Widodo, sosit la fata locului, a anuntat ca armata va interveni pentru a ajuta la eforturile de cautare a supravietuitorilor. Avioanele incarcate cu echipament si alimente au reusit sa aterizeze in Palu, multe piste ale aeroportului din localitate fiind inutilizabile.

In Palu, caroserii de masini, cladiri reduse la gramezi de resturi si copaci doborati pe liniile inalta tensiune rupte stau marturie ale violentei si socului produse de puternicul impact al seismului resimtit chiar si la cateva sute de kilometri de epicentru si ale valului de 1,5 metri care s-a abatut asupra coastei.

Inspaimantati de replicile cutremurului, numerosi locuitori din Palu au dormit in adaposturi improvizate din bambus sau pe terenuri de fotbal.

Multe persoane au asteptat la cozi lungi pentru a se aproviziona cu apa potabila si cu alimente.

Cu o magnitudine de 7,5 potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS), cutremurul care s-a produs vineri in Sulawesi, cu putin inainte de ora 11:00 GMT, a fost mai puternic in comparatie cu seria de cutremure care au lovit Indonezia in august si care au lasat in urma peste 500 de morti si aproximativ 1.500 de raniti pe insula Lombok, in vecinatatea Bali.

BMKG, Agentia de meteorologie si geofizica din Indonezia, a emis o alerta de tsunami dupa seismul de vineri, insa aceasta a fost anulata dupa 34 de minute. Agentia a fost aspru criticata sambata pentru faptul ca nu a informat populatia ca un tsunami a lovit Palu, desi reprezentantii ei au spus ca valurile inalte s-au napustit asupra acestui oras in intervalul in care alerta era inca in vigoare.

Indonezia, un arhipelag alcatuit din 17.000 de insule, s-a format la convergenta a trei mari placi tectonice (indo-pacifica, australiana si eurasiatica) si se afla in Cercul de Foc al Pacificului, o regiune marcata de o puternica activitate seismica.

Pe 26 decembrie 2004, Indonezia a fost lovita de o serie de seisme devastatoare, inclusiv de un cutremur cu magnitudinea 9,1, produs pe insula Sumatra. Acel seism a provocat un tsunami puternic, care a ucis 220.000 de persoane in regiune, din care 168.000 in Indonezia.

In 2006, aproape 6.000 de persoane au murit in urma unui violent seism care a lovit insula Java. Acel cutremur, ce a avut magnitudinea de 6,3 potrivit USGS, s-a produs intr-o zona populata la sud de marele oras universitar Yogyakarta. Catastrofa a facut aproximativ 38.000 de raniti.