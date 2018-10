SEC a facut anuntul sambata, in urma unei anchete declansate de anuntul facut de fondatorul Tesla in reteaua Twitter, pe 7 august, ca ar putea delista compania de la bursa, achizitionand actiunile de pe piata la pretul de 240 de dolari bucata, si ca fondurile in acest scop sunt asigurare.

"De fapt, Musk stia ca tranzactia potentiala este nesigura si supusa multor conditii", a explicat SEC, care a formulat saptamana aceasta acuzatii de frauda. Comisia a remarcat ca mesajele respective prin Twitter au perturbat semnificativ piata.

Acordul cu SEC nu implica nicio recunoastere a vinovatiei de catre Musk sau de catre firma producatoare de autovehicule electrice pe care o conduce. Elon Musk va putea ramane director general, iar viitorul presedinte al consiliului de administratie va trebui sa ii supravegheze mai bine comunicatiile.