UPDATE - Bilantul sesimului din Indonezia a ajuns la 832 de morti.



Cele mai multe dintre victime au fost recenzate in Palu, un oras cu aproximativ 350.000 de locuitori de pe coasta vestica a insulei Sulawesi, a precizat Sutopo Purwo Nugroho, purtatorul de cuvant al agentiei mentionate. El a facut sambata un apel public si a spus ca echipele de interventie au nevoie "", precizeaza AFP, potrivit Agerpres

Cel putin 29 de persoane au fost date disparute si alte 540 au suferit rani grave dupa seismul cu magnitudinea de 7,4 de vineri si un tsunami aferent care au lovit orasul Palu, capitala provinciei Central Sulawesi, a precizat acelasi oficial indonezian, citat de DPA.

El a mai spus ca este foarte probabil ca bilantul sa creasca in orele urmatoare, intrucat datele din acest prim bilant au inclus doar victimele recenzate in Palu.



Donggala, un district invecinat, a fost si el lovit de tsunami.

Replici puternice ale seismului au zguduit acest oras de coasta sambata dimineata, dupa ce valuri cu inaltimi de pana la sase metri au devastat orasul turistic Palu, vineri, in urma seismelor, relateaza Reuters.

"Atunci cand tsunami-ul a ajuns la tarm ieri, oamenii inca erau pe plaja si nu au fugit imediat, devenind astfel victime", a precizat Sutopo Purwo Nugroho intr-o conferinta de presa organizata sambata la Jakarta.

Sute de persoane se pregateau sa participe la un festival pe plaja, organizat pentru a celebra o aniversare a orasului Palu. Festivalul ar fi trebuit sa debuteze vineri seara.

Unele dintre persoanele aflate pe plaja au urcat in copaci inalti de sase metri pentru a scapa de tsunami si au reusit sa supravietuiasca, a dezvaluit acelasi oficial indonezian.

Mai multe fotografii, confirmate de autoritati, prezinta mai multe cadavre aliniate pe strazi, sambata, unele dintre ele fiind plasate deja in saci mortuari, altele avand chipurile acoperite cu articole vestimentare.

Inregistrari video realizate de amatori, publicate de posturile TV locale, ce nu au putut fi deocamdata verificate de jurnalistii de la Reuters, arata momentul in care apa a acoperit locuinte construite pe tarmul din Palu, distrugand containere maritime si inundand o moschee din centrul orasului.

Nugroho a spus ca pagubele materiale sunt "extinse" si a precizat ca mii de case, spitale, centre comerciale si hoteluri s-au prabusit. Un pod a fost luat de ape, iar principala autostrada spre Palu a fost avariata in urma unei alunecari de teren.

Cadavrele unora dintre victime au fost gasite sub daramaturile unor cladiri, iar 540 de persoane au fost ranite. Zeci de persoane ranite sunt tratate in corturi medicale amenajate in aer liber, potrivit imaginilor transmise de posturile TV.

BMKG, Agentia de meteorologie si geofizica din Indonezia, a emis o alerta de tsunami dupa seismul de vineri, insa aceasta a fost anulata dupa 34 de minute. Agentia a fost aspru criticata sambata pentru faptul ca nu a informat populatia ca un tsunami a lovit Palu, desi reprezentantii ei au spus ca valurile inalte s-au napustit asupra acestui oras in intervalul in care alerta era inca in vigoare.

Seismele si acel tsunami au cauzat o uriasa pana de electricitate, ce a provocat intreruperea sistemelor de comunicatii din Palu si zonele invecinate. Sambata, autoritatile locale intampinau dificultati serioase in coordonarea actiunilor de salvare.

Autoritatile nu au putut deocamdata sa obtina informatii despre orasul Donggala, locuit in special de pescari, care se afla la doar 27 de kilometri in raport cu epicentrul seismului de vineri. Peste 600.000 de oameni locuiesc in Donggala si Palu.

Ministrul de securitate al tarii, generalul Wiranto, a declarat pentru postul TVOne ca armata a inceput sa trimita avioane cargo, care au decolat din Jakarta si se indreapta spre zona afectata, avand la bordul lor ajutoare umanitare.

Aeroportul din Palu a ramas inchis, dupa ce pistele si turnul sau de control au fost avariate in urma seismului, insa autoritatile locale au spus ca se pregatesc sa il redeschida, pentru a permite sosirea ajutoarelor umanitare.

Orasul Palu a fost lovit vineri de un prim seism de o mai mica intensitate, care a distrus insa cateva locuinte, a ucis o persoana si a accidentat cel putin alte 10 in Donggala.

Indonezia, un arhipelag alcatuit din 17.000 de insule, s-a format la convergenta a trei mari placi tectonice (indo-pacifica, australiana si eurasiatica) si se afla in Cercul de Foc al Pacificului, o regiune marcata de o puternica activitate seismica.

Pe 26 decembrie 2004, Indonezia a fost lovita de o serie de seisme devastatoare, inclusiv de un cutremur cu magnitudinea 9,1, produs pe insula Sumatra. Acel seism a provocat un tsunami puternic, care a ucis 220.000 de persoane in regiune, din care 168.000 in Indonezia.

In 2006, aproape 6.000 de persoane au murit in urma unui violent seism care a lovit insula Java. Acel cutremur, ce a avut magnitudinea de 6,3 potrivit USGC, s-a produs intr-o zona populata la sud de marele oras universitar Yogyakarta. Catastrofa a facut aproximativ 38.000 de raniti.

Orasul Palu a mai fost lovit de tsunami si in anii 1927 si 1968.