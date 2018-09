Agentia de meteorologie din Indonezia a emis o alerta de tsunami pentru locuitorii din provinciile situate in centrul si vestul Sulawesi, cerandu-le rezidentilor sa se refugieze in zonele mai inalte.

Serviciul de Prospectare Geologica al Statelor Unite (USGS) a revizuit magnitudinea celui de-al doilea seism la 7,5 dupa estimarea initiala de 7,7.

Primul cutremur produs vineri a provocat moartea unei persoane si a dus la ranirea altor zece, distrugand de asemenea cateva locuinte, potrivit autoritatilor.

O serie de cutremure care au avut loc in iulie si august au ucis aproape 500 de persoane aflate pe insula turistica Lombok, la cateva sute de kilometri sud-vest de Sulawesi, scrie Agerpres.

Indonezia, situata pe Inelul de Foc al Pacificului, este afectata in mod frecvent de seisme.

In 2004, un cutremur major produs in largul insulei Sumatra (nordul Indoneziei) a provocat un tsunami in Oceanul Indian care a facut 226.000 de victime din 13 tari, dintre care peste 120.000 in Indonezia.