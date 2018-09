Hranirea porumbeilor in zonele publice din Thailanda ar putea fi pedepsita cu inchisoarea

Capitala Thailandei ia in calcul aplicarea pedepsei cu inchisoarea in cazul persoanelor care hranesc porumbei in spatiile publice in incercarea de a elimina riscul de gripa aviara si de raspandire a altor boli, au anuntat miercuri autoritatile citate de Reuters.