"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca, in conformitate cu datele puse la dispozitie de Serviciul de Meteorologie grec, este in plina desfasurare fenomenul de vreme nefavorabila, numit “Xenofon”. Sunt prognozate rafale de vant foarte puternice, care vor ajunge pana la 9-10 Beaufort (viteza de aproximativ 95km/h cu valuri peste 10-12m) si care creeaza probleme in transportul maritim. Pentru data de 27 septembrie 2018, autoritatile portuare au interzis plecarea vapoarelor din porturile Pireu, Rafina si Lavrio.



De asemenea, nu se efectueaza niciun transport maritim spre golful Argosaronic, iar liniile maritime Rio-Antirrio, Glyfa Fthiotida-Agiokampos, Ag. Marina - Nea Styra, Arkitsa - Edipsos, Kavala - Prinos, Alexandroupolis -Samothrace, Corfu - Lefkimmi sunt inchise. Totodata, nu se efectueaza nicio cursa maritima pe ruta Zakynthos – Killini si Kefalonia- Killini. Linia maritima Keramoti - Limenas din Thassos este deschisa. In urmatoarele zile urmeaza sa ajunga si uraganul Medican, cu vanturi puternice pana la 12 Beaufort (viteza de peste 118km/h si valuri de peste 16m), care se asteapta sa loveasca coastele din sudul Marii Ionice"

Detalii despre evolutia vremii se pot obtine accesand portalurile meteoalarm.eu si hnms.gr.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106728879, +302106728875 si cel al Consulatului General la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.

De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Republica Elena: +306978996222 si cel al Consulatului General al Romaniei la Salonic: +306906479076.

MAE recomanda consultarea paginilor atena.mae.ro, salonic.mae.ro", se arata in atentionare.