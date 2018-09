Potrivit CNN, bilantul provizoriu se ridica la 13 victime: 10 decese in Carolina de Nord si trei in Carolina de Sud, printre care si o femeie de 61 de ani care si-a pierdut viata vineri, dupa ce masina sa a lovit un arbore cazut la pamant.

Rafalele de vant si ploile diluviene au produs pagube importante. Traficul pe numeroase drumuri a fost blocat din cauza arborilor cazuti, a firele de electricitate doborate sau din cauza inundatiilor bruste, informeaza Agerpres.

Furtuna "a deversat cantitati monumentale de precipitatii", a avertizat Roy Cooper, guvernatorul Carolina de Nord (sud-est), statul cel mai sever afectat. "Toate caile de acces din stat ar putea fi inundate", a avertizat guvernatorul. In ciuda ridicarii ordinelor de evacuare in zona de coasta, "nu sunteti in siguranta daca va intoarceti", le-a spus acesta locuitorilor nerabdatori sa revina in locuinte.

"Multi oameni care cred ca uraganul i-a ocolit nu s-au confruntat deocamdata cu amenintarea pe care acesta o reprezinta", a spus Cooper, avertizand locuitorii zonelor muntoase din vestul statului.

Locuitorii evacuati incearca sa revina la domicilii

Florence "va provoca inundatii catastrofice in zonele din Carolina de Nord si Carolina de Sud pentru inca un timp", a avertizat un responsabil din cadrul Agentiei americane oceanice si atmosferice (NOAA), Steve Goldstein, in special din cauza caracterului "lent, aproape stationar" al furtunii.

Florence, care a scazut in intensitate, a avansat sambata cu 9km/ora cu viteze ale vantului de 65 km/ora si va continua sa se diminueze pe masura ce avanseaza in teritoriile de coasta, potrivit buletinului de la ora 2:00 GMT difuzat de Centrul national pentru uragane (NHC).

In imprejurimile orasului Hampstead, de pe coasta Carolinei de Nord, in ciuda drumurilor inundate, locuitorii evacuati incearca sa revina la domicilii pentru a constata pagubele, potrivit reporterului AFP.



O parte din orasul New Bern, cu circa 30.000 de locuitori, situat la confluenta raurilor Neuse si Trent, se afla sub ape de vineri.

Peste 400 de persoane au fost salvate si 4.200 de case avariate, a explicat sambata edilul localitatii, Dana Outlaw.

"Prioritatea este sa pompam apa de pe strazile orasului, dar reintoarcerii nu a venit inca", a afirmat aceasta pentru CNN referindu-se la cei 1.200 de locuitori refugiati in adaposturi.

Peste 800.000 de persoane ramasesera sambata fara electricitate in Carolina de Nord, potrivit serviciilor de interventie in caz de urgenta.

Pe de alta parte, Agentia federala a parcurilor nationale a anuntat cu bucurie pe Twitter ca cei 16 ponei din colonia Ocracoke, care traiesc pe o insula din largul zonei de coasta, se afla in siguranta.

Presedintele american Donald Trump urmeaza sa se deplaseze in zonele afectate la inceputul saptamanii viitoare.