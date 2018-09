Vineri, in jurul orei 01:00 (23:00 GMT joi), potrivit martorilor, un barbat de 32 de ani si-a indreptat in viteza masina in directia a 50 de persoane, clienti ai unui bar, care se aflau pe terasa din fata localului, scrie Agerpres.

Autoturismul sau, un Peugeot alb, si-a incheiat cursa intr-o bariera de securitate, instalata de autoritati inaintea unei mari sarbatori populare la Nimes legata de luptele cu tauri, care urmeaza sa inceapa vineri.

Mai multi martori la incident, chestionati de AFP, au spus ca l-au auzit pe soferul autoturismului strigand 'Allah akbar'. Dar el nu este cunoscut politiei pentru fapte de radicalizare, potrivit unei surse apropiate anchetei.

Procurorul Republicii, Eric Maurel, s-a deplasat la fata locului si a explicat ulterior ca soferul a incercat sa fuga, dar a fost retinut si luat la bataie de multime.

Intr-o stare de 'relativa confuzie mentala' in timpul arestarii sale, el a fost spitalizat, a adaugat procurorul.

Autoritatile franceza au deschis in acest caz o ancheta pentru 'tentativa de omor', conform agentiei de presa citate.