"MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in SUA, in mod special in zona statelor Georgia, Carolina de Sud, Carolina de Nord, Virginia, ca uraganul Florence a evoluat rapid in ultimele ore, atingand intr-un ritm accelerat gradul 4 (pe o scara de la 1 la 5). Potrivit autoritatilor americane sunt asteptate vanturi puternice de peste 200 km/h si daune majore in zonele afectate (dezradacinarea copacilor, dislocarea acoperisurilor si a zidurilor, distrugerea caselor), intreruperea curentului electric pentru mai multe zile.

Autoritatile locale din statele Carolina de Sud, Carolina de Nord si Virginia au declarat stare de urgenta, iar in zonele puternic afectate au fost emise ordine de evacuare.

Totodata, potrivit Centrului de urmarire a uraganelor in Pacific, Uraganul Olivia, cu o intensitate de categoria 1, se indreapta catre vestul Insulelor Hawaii, urmand ca in zilele urmatoare sa se transforme intr-o puternica furtuna tropicala, cu vanturi de pana la 185 kmh.

La nivelul misiunii diplomatice si al oficiilor consulare de cariera si onorifice de pe teritoriul SUA au fost luate masuri pentru preluarea apelurilor de la cetatenii romani sau familiile lor, urmand ca solutionarea acestora sa se realizeze cu sprijinul autoritatilor americane, care intervin la fata locului.

Solicitarile de asistenta consulara se pot face la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei in SUA, sectia consulara: +1202332392, +12023322935 sau +1202332858, precum si la telefonul de urgenta al Sectiei Consulare a misiunii diplomatice a Romaniei la Washington: +12024208350.

Evolutia uraganului Florence poate fi urmarita permanent pe Centrul de Urmarire al Uraganelor si Centrul de Meteorologie", se arata intr-un comunicat.