Update 17:16- Serviciul de Protectie si Paza de Stat (SPPS) din Republica Moldova a difuzat duminica pe pagina sa de Facebook o inregistrare video cu momentul producerii accidentului in care a fost implicata coloana prezidentiala a lui Igor Dodon, informeaza Radio Chisinau.



Atentie: imagini care va pot afecta emotional!



Update 16:39- Igor Dodon a parasit spitalul, impreuna cu fiul sau cel mijlociu, care se afla de asemenea in masina, starea lor de sanatate fiind satisfacatoare. Dupa ce au fost examinati de catre medici, Dodon si fiul sau au plecat acasa.

Update 16:22- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a fost spitalizat duminica, dupa ce a fost usor ranit intr-un accident rutier, a declarat serviciul insarcinat cu protectia sa pentru AFP. Masina lui Dodon a suferit un accident duminica in regiunea Hincesti, 50 km sud de Chisinau, potrivit sursei.



''Igor Dodon a fost spitalizat. O a doua masina care il escorta a fost implicata de asemenea in accident. Potrivit primelor elemente, soferul a pierdut controlul vehiculului pe o sosea alunecoasa, pe timp de ploaie'', a precizat sursa, adaugand ca ranile presedintelui constau in zgarieturi si hematoame.

Update 16:06- Politia din Republica Moldova a indicat oficial ca presedintele Igor Dodon se afla intr-una din masinile implicate in accidentul rutier care a avut loc la Straseni si ca a fost transportat de urgenta la spital, alaturi de doi membri ai familiei sale, relateaza duminica Radio Chisinau.

Nu se stie deocamdata despre cine este vorba mai exact si care este starea lor de sanatate in acest moment.

Dodon se afla intr-una din cele doua masini ale coloanei oficiale, implicata astazi intr-un accident rutier, potrivit paginii oficiale de Facebook a politiei, care nu ofera mai multe detalii.

Ofiterul de presa al Inspectoratului General al Politiei, Mariana Betivu, a declarat pentru Radio Chisinau ca mai multi medici s-au deplasat la fata locului pentru a acorda primul ajutor.



Masina presedintelui s-a rasturnat la intrarea in Straseni. Presedintele si soferul sau au fost internati in spital. In accident a fost implicata o masina a Serviciului de protectie si paza.

Din imaginile postate pe retelele sociale se poate vedea ca masinile din coloana oficiala au fost implicate intr-un accident rutier cu un camion. Masinile din coloana oficiala s-au rasturnat in afara carosabilului, scrie Agerpres.

President of Moldova Igor Dodon, involved in a car accident. He is currently hospitalized https://t.co/5xV6orhLzq pic.twitter.com/c2IMQpR3zu via @aiurellius #Moldova — Liveuamap (@Liveuamap) September 9, 2018

Accidentul rutier cu implicarea coloanei prezidentiale s-a produs din cauza unei masini de mare tonaj care a intrat pe contrasens, ciocnindu-se cu masinile din escorta lui Igor Dodon.