Premierul Theresa May a prezentat in luna iulie un plan convenit dupa discutii intense cu membrii cabinetului sau la resedinta de la Chequers, in afara Londrei.

Intr-un editorial publicat in editia duminicala a cotidianului The Daily Mail, Johnson descrie asa-numitul 'plan Chequers' drept o umilire care 'ne lasa deschisi in fata santajului politic perpetuu'.

Boris Johnson este considerat favorit sa ii succeada Theresei May in functia de prim-ministru si a fost unul dintre principalii promotori ai campaniei pro-Brexit la referendumul din iunie 2016, scrie Agerpres.

''Am imbracat constitutia britanica cu o vesta sinucigasa si i-am dat detonatorul lui Michel Barnier (negociatorul-sef al UE pentru Brexit)'', a scris Johnson.

Guvernul de la Londra a reactionat la declaratiile fostului sef al diplomatiei britanice, ministrul pentru locuinte James Brokenshire subliniind ca Marea Britanie trebuie sa se concentreze acum pe aplicarea 'planului Chequers' in vederea iesirii tarii din Uniunea Europeana.

''Noi trebuie doar sa ne concentram, de fapt, pe avansarea planului Chequers. Acesta este planul care ofera solutii si pe el trebuie sa ne concentram'', a declarat Brokenshire pentru postul de televiziune britanic Sky.

Planul prezentat de Theresa May in iulie prevede crearea unei zone de liber schimb pentru bunuri si produse agricole intre Marea Britanie si UE, ceea ce ar mentine, practic, sectorul sub reglementarile pietei unice europene si ar asigura o frontiera deschisa intre Irlanda de Nord si Republica Irlanda. Marea Britanie ar parasi insa piata unica europeana a serviciilor, ce reprezinta 80% din economia sa.