Avionul s-a intors din drum din pricina unui pasager recalcitrant.

Pasagerul respectiv, un barbat in varsta de 32 de ani, a fost incatusat si preluat de politia australiana sambata noaptea dupa ce avionul, un model Boeing 787-9 Dreamliner, a revenit pe aeroportul din Perth (vestul Australiei).

Mai multi martori au declarat ca barbatul in cauza s-a blocat in toaleta avionului pentru mai mult de o ora, dupa care a iesit si a inceput sa tipe si sa-i ameninte pe ceilalti pasageri, scrie Agerpres.



''Echipajul a cerut ajutor din partea unor pasageri. Inteleg ca barbatul a fost imobilizat in partea din spate a avionului'', a declarat o pasagera care a asistat la incident, Christine Kohli.

Zborul direct intre Perth si Londra dureaza aproximativ 17 ore, fiind unul dintre cele mai lungi zboruri fara escala din lume.

Compania aeriana Qantas le-a prezentat scuze celorlalti pasageri ai cursei Perth-Londra, dar a subliniat ca va avea in continuare o abordare de toleranta zero fata de pasagerii care ii perturba zborurile.