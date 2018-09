Intr-o declaratie personala comuna transmisa Press Association prin intermediul unui prieten de familie, cuplul a precizat ca separarea s-a produs ''in urma cu cateva luni''.

Anuntul vine dupa ce publicatia The Sun a dezvaluit pe prima pagina ca Boris Johnson si sotia sa, de profesie avocat, ambii in varsta de 54 de ani, nu mai traiesc impreuna, scrie Agerpres.



"Cu cateva luni in urma, dupa 25 de ani de casnicie, am decis ca este spre binele nostru sa ne separam'', se arata declaratia comuna.

"Am convenit ulterior sa divortam, iar acest proces este in curs de desfasurare. In urmatorii ani, vom continua sa ne sustinem cei patru copii in calitate de prieteni'', au mentionat cei doi adaugand ca nu vor mai face alte comentarii pe acest subiect.