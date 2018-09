Mancatul pe strazile centrului vechi din Florenta se va pedepsi, incepand din aceasta saptamana, cu amenzi cuprinse intre 150 si 500 de euro.

Explicatiile reprezentantilor Primariei pentru aceasta interdictie ar fi ca acesta este catalogat drept un obicei inestetic si deranjant pentru cei din zona.

Pana acum, oamenii puteau manca in centrul Florentei asezati pe borduri, sprijiniti de vitrine ori stand pe scarile magazinelor.

"Nu sunt multe cele care au suficiente scaune si mese, asa ca singura solutie e sa stai pe strada sau sa te duci sa mananci in alta parte", arata un turist, potrivit stirileprotv.ro.

"Pentru turisti nu e practic. Nu mananci in fiecare zi la restaurant, iar uneori iei un sandvis ca sa economisesti timp", sustine o turista.

Totusi, masra este aplaudata de patronul magazinelor de sandvisuri: "Am o parere buna despre aceasta masura. Eu nu am nicio putere asupra celor care ies pe usa magazinului meu. Din moment ce ies din magazin si sunt pe trotuar, e spatiu public si nu am nicio putere", sustine Daniele Mazzanti.