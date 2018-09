Koala ar putea disparea in totalitate dintr-un stat australian pana in anul 2050 din cauza defrisarilor

Transformarea zonelor impadurite in terenuri agricole ar putea duce la disparitia exemplarelor de koala din statul australian Noul Wales de Sud (NSW) pana in anul 2050, au avertizat vineri specialisti in conservarea naturii, citati de agentia DPA.