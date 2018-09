Cutremur de 6,6 in nordul Japoniei, soldat cu 18 morti si 22 de disparuti

Operatiunile de cautare continua in ritm accelerat in nordul Japoniei pentru gasirea supravietuitorilor dupa alunecarile de teren produse in urma unui cutremur puternic ce a provocat 18 decese, potrivit celui mai recent bilant provizoriu, relateaza vineri AFP.