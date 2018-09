La nivel mondial, aproximativ una din trei femei si unul din patru barbati nu efectueaza suficienta miscare pentru mentinerea unei stari bune de sanatate, potrivit unui studiu realizat de cercetatori de la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).

Concluziile studiului releva un "mic progres" observat intre anii 2001 si 2016 in ceea ce priveste imbunatatirea nivelului de activitate fizica.



Insa, "spre deosebire de alte riscuri majore pentru sanatatea mondiala, nivelurile insuficiente de activitate fizica nu se diminueaza la nivel mondial, iar peste un sfert dintre adulti nu ating nivelurile de activitate fizica recomandate pentru mentinerea unei stari bune de sanatate", avertizeaza autoarea principala a studiului, doctor Regina Guthold din cadrul OMS.

Acesta este prima cercetare care a vizat estimarea tendintelor globale in materie de activitate fizica, subliniaza jurnalul stiintificin care a fost publicata lucrarea, scrie Agerpres

Studiul ia in considerare nivelurile de activitate fizica auto-raportate (la locul de munca, la domiciliu, in calatorii si in timpul liber) de persoane adulte (de 18 ani si peste aceasta varsta) care au luat parte la 358 de sondaje efectuate in 168 de tari, cohorta cuprinzand 1,9 milioane de indivizi.



Potrivit concluziilor, peste un sfert (1,4 miliarde) din populatia adulta la nivel mondial a avut o activitate fizica insuficienta in 2016.

OMS recomanda adultilor cel putin 150 de minute de activitate fizica moderata (mers pe jos, inot, gradinarit, pedalat...) pe saptamana, sau 75 de minute de activitate de intensitate mai mare (alergare, sporturi de echipa precum fotbalul...). Sub aceste niveluri, activitatea fizica este calificata drept insuficienta.

Femeile, mai putin active in comparatie cu barbatii

In toate regiunile lumii, cu exceptia Asiei de Est si Asiei de Sud-Est, femeile sunt mai putin active in comparatie cu barbatii.

In 2016, diferenta era de zece puncte sau mai mult in Asia de Sud (43% dintre femei aveau o activitate fizica insuficienta fata de 24% in cazul barbatilor), in Asia Centrala, Orientul Mijlociu si Africa de Nord (40% fata de 26%), dar si in tarile occidentale cu venituri ridicate (42% fata de 31%), precizeaza AFP.

Numeroase tari din toate regiunile lumii au inregistrat diferente importante intre femei si barbati, precum India (44% fata de 25%), Africa de Sud (47% fata de 29%), Turcia (39% fata de 22%), Statele Unite (48% fata de 32%) si Regatul Unit (40% fata de 32%).

In 2016, nivelurile insuficiente de activitate fizica in randul persoanelor adulte au variat considerabil intre tarile cu venituri reduse (16%) si statele cu venituri ridicate (37%).

In 55 (33%) dintre cele 168 de tari cuprinse in studiu peste o treime din populatie nu a efectuat suficienta activitate fizica.

In patru tari, peste jumatate dintre adulti au fost insuficient de activi - Kuweit (67%), Samoa Americana (53%), Arabia Saudita (53%) si Irak (52%).

Activitatea fizica insuficienta, una dintre cauzele decesului prematur

Potrivit OMS, activitatea fizica insuficienta este una dintre principalele cauze ale decesului prematur la nivel mondial. Acest factor creste riscul de boli netransmisibile precum afectiunile cardiovasculare, cancer si diabet, noteaza Reuters

Prin cresterea nivelului de activitate fizica, se pot obtine cu usurinta beneficii precum imbunatatirea capacitatii musculare si cardio-respiratorii, o mai buna sanatate osoasa, controlul greutatii si reducerea riscului de hipertensiune, boli de inima, accident vascular cerebral, diabet, depresie si diverse tipuri de cancer, subliniaza OMS.

OMS a indemnat guvernele sa ia nota de aceste schimbari si sa instituie infrastructuri prin care sa promoveze mersul pe jos sau cu bicicleta ca transport alternativ si practicarea sporturilor si a activitatilor de recreere.