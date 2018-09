"MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Japonia ca, in conformitate cu informatiile distribuite de Agentia Meteorologica nipona, 4 prefecturi din centrul tarii si majoritatea prefecturilor din insula Hokkaido se afla sub atentionare de ploi abundente, vant puternic si inundatii. Totodata, toate zborurile planificate a pleca pe data de 5 septembrie 2018 de pe Aeroportul International Kansai, din prefectura Osaka, au fost anulate. De asemenea, accesul cu masina si trenul este restrictionat din cauza avariilor survenite la infrastructura de acces catre aeroport. Cetatenii romani sunt rugati sa manifeste atentie sporita daca se afla sau tranziteaza zonele afectate, sa urmeze sfaturile autoritatilor locale si sa urmareasca indeaproape informatiile distribuite de autoritatile nipone competente.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei in Japonia: +81(0)3-3479-1804, +81(0)3-3479 0431, +81(0)3-3479-0432, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei la Tokyo: +8180-4461-4465.

MAE recomanda consultarea paginii tokyo.mae.ro", se arata intr-un comunicat.