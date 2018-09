Ministrul sportului din Franta, Laura Flessel, a anuntat marti ca a demisionat din functie ‘din motive personale’, relateaza AFP.

Roxana Maracineanu s-a nascut la 7 mai 1975, la Bucuresti si a emigrat in Franta in 1984. In anul 1998, la Perth, ea a devenit prima sportiva din Franta care a cucerit tilul mondial la natatie.

Din anul 2004 Roxana Maracineanu s-a retras din activitatea sportiva si a fost consultant la posturi TV si a imbratisat si o cariera politica, fiind consilier regional in Ile de France (regiunea Parisului).

Ea este casatorita cu jurnalistul Franck Ballanger, potrivit stirileprotv.ro.