Desi nasterile in afara casatoriei 'au fost multa vreme percepute drept contrare normelor sociale' si au ramas cazuri mai curand de exceptie (sub 10%) pana la sfarsitul anilor 1970, ulterior ele s-au banalizat treptat, observa INSEE, potrivit Agerpres.

Acesta a analizat cele 770.000 de nasteri declarate la Starea Civila anul trecut, o cifra in scadere pentru al treilea an consecutiv, fata de 2016 diferenta fiind de 1,8%.

'Raspandirea Pacs (Pact civil de solidaritate) si a uniunilor libere, in detrimentul casatoriei, precum si cresterea varstei la casatorie au facut ca nasterile in afara casatoriei sa fie majoritare incepand din 2006', arata INSEE.

In 2017, 60% din copii s-au nascut in afara casatoriei in Franta.

La nivelul Uniunii Europene, nasterile in afara casatoriei au fost majoritare in opt state din 28, cu o medie de 42,6%.

La polul opus fata de Franta, in Grecia mai putin de 10% dintre copiii s-au nascut in afara casatoriei.

In Franta, 'mai multe legi votate din 1972 au asigurat progresiv egalitatea in drepturi a copiilor altadata numiti ''legitimi'', daca erau nascuti in interiorul casatoriei, sau ''naturali', in caz contrar, distinctie ce a luat sfarsit in 2009', mai aminteste INSEE.