Suveranul Pontif s-a plans de lipsa unei reglementari eficiente pentru a proteja apele lumii.

Pentru a marca Ziua Rugaciunii pentru creatie, Papa isi exprima ingrijorarile in vederea stimularii comunitatii globale pentru salvarea "darului impresionant si minunat" oferit de Dumnezeu: apele si tot ceea ce acestea contin.



"Nu putem permite ca marile si oceanele sa fie acoperite de deseuri de plastic. Din nefericire foarte multe eforturi pentru protejarea oceanelor sunt zadarnicite de lipsa reglementarilor si a controalelor eficiente, in special in ceea ce priveste protectia zonelor marine internationale, aflate in afara apelor teritoriale ale diferitelor state", a spus Papa Francisc.

De asemenea, a tinut sa precizeze ca "trebuie sa actionam ca si cand totul depinde doar de noi".