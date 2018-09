"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Federatia Navala Panelena (PNO) a anuntat declansarea grevei generale de 24 ore pentru toate categoriile de nave la data de 3 septembrie 2018.



Se recomanda cetatenilor romani sa contacteze firma de transport maritim cu care urmeaza sa se deplaseze, intrucat ora declansarii grevei generale este stabilita de catre fiecare companie in parte.



Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena: +302106728879, +302106728875 si cel al Consulatului General la Salonic: +302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCR) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta.

De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie cu caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Republica Elena: +306978996222 si cel al Consulatului General al Romaniei la Salonic: +306906479076.

MAE recomanda consultarea paginilor atena.mae.ro, salonic.mae.ro", se arata intr-un comunicat.