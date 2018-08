O cercetare publicata in jurnalul medical The Lancet a demonstrat ca situatiile de conflict din tari precum Nigeria si Republica Democrata Congo au contribuit la decesul a pana la cinci milioane de copii cu varste sub cinci ani in perioada 1995 - 2015. Printre acestia s-au numarat trei milioane de copii de un an sau sub aceasta varsta, scrie Agerpres.

Cifrele sunt cu mult mai mari decat se estimase anterior, numarul deceselor in randul civililor minori depasindu-l pe cel al victimelor conflictelor armate cu mai mult de trei la unu, au sustinut oamenii de stiinta.

''Conflictul pare sa creasca substantial riscul de deces si subdezvoltare in randul copiilor mici pe zone intinse si pe perioade lungi de timp dupa dupa ce conflictele s-au incheiat", arata intr-un comunicat cercetatorul Eran Bendavid de la Universitatea Stanford.

''Impactul razboiului genereaza o serie de urmari letale, dar indirecte, asupra comunitatilor cauzate de afectiuni infectioase potential evitabile, malnutritie si lipsa de acces la servicii de baza precum apa, igiena si ingrijirea maternala", a adaugat specialistul.

Studiul a analizat aproape 15.500 de conflicte care au avut loc in 34 dintre cele 54 de natiuni africane timp de peste doua decenii si a analizat date privitoare la decesele asociate situatiilor conflictuale precum si ratele nasterilor si deceselor infantile.

Bebelusi condamnati la moarte

In urma analizei, s-a descoperit ca sugarii care au venit pe lume pe o raza de 50 de kilometri in apropierea conflictelor au prezentat un risc mai mare de a muri - de aproximativ 8% - in primul an de viata, comparativ cu cei nascuti in aceeasi regiune in perioade lipsite de conflicte.

Riscul de deces infantil a crescut cu aproximativ 30% cand nivelul de violenta a fost mai ridicat, au mentionat cercetatorii adaugand ca rata mortalitatii infantile a fost de patru ori mai mare in cazul conflictelor cu durata de cinci ani sau mai mult, se arata in studiu.

Riscul mai mare de deces infantil a persistat pana la 100 de kilometri distanta fata de zona de conflict, dar si pana la opt ani dupa ce conflictele au incetat.

In opinia cercetatorilor, studiul demonstreaza impactul substantial pe care il au situatiile de conflict din Africa asupra mortalitatii infantile. Acestea au reprezentat circa 7% din numarul total al deceselor in randul copiilor - cu aproape 20 de ori mai mare fata de nivelul de 0,4% estimat anterior in raportul din 2015 Global Burden of Disease.

Personalul medical care ajuta spitalele si clinicile din zonele de razboi au declarat ca lucratorii din domeniul sanitar si unitatile medicale se bucura de protectia oferita de legislatia umanitara internationala, iar toate factiunile armate au datoria de a respecta acest lucru.

"Copiii sunt adesea cei mai vulnerabili la malnutritie si boli evitabile care se pot agrava cand familiile lor sunt stramutate si traiesc cu putina hrana si apa sigura. Cand clinicile de care ei depind pentru asistenta sunt jefuite sau distruse, inseamna ca nu au unde sa mearga cand au nevoie de tratament, cu unele consecinte tragice", a declarat Crystal Wells, purtatoare de cuvant a Comitetului International al Crucii Rosii din Africa de Est.