"Astfel, in toate punctele de trecere a frontierei sunt instituite masuri suplimentare de control, fiind interzisa introducerea, pe teritoriului Republicii Bulgaria, in scopul consumului personal, a carnii de porc sau a produselor alimentare avand la baza carnea de porc. In cazul depistarii unor astfel de produse, acestea vor fi confiscate", se arata intr-un comunicat al MAE.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Sofia: +35929712858 si +35929733510, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Bulgaria: +359879440758.

Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de internet www.sofia.mae.ro, www.mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia “Calatoreste in siguranta” (disponibila gratuit in “App Store” si “Google Play”), care ofera informatii si sfaturi de calatorie