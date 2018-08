"Este in interesul nostru ca UE sa aiba o relatie strategica cu Turcia, precum si cu Rusia, care sa aduca stabilitate si care, pe termen lung, sa aduca mai multa forta si coerenta", a declarat Macron in cadrul unei conferinte tinuta la Helsinki.

Presedintele francez a mai specificat ca ar fi bine ca relatiile UE cu Rusia sa fie "aduse la zi".



"Cred ca, in chestiuni precum securitatea cibernetica, aparare, relatii strategice, putem lua in considerare principiile unei noi relatii intre Rusia si UE, care sa fie in linie cu directia spre care se indreapta Europa", a aratat el, citat de romaniatv.net.

"Stabilitatea in intreaga regiune este in interesul nostru", a mai completat apoi.