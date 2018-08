Cotidianul citat scrie ca Giuliani a intrat in mod neasteptat in dezbaterea din Romania prin trimiterea unei scrisori presedintelui Klaus Iohannis in care critica eforturile anticoruptie ale tarii.

"Nu are nimic de-a face cu guvernul Statelor Unite", a spus Giuliani, referindu-se la scrisoarea in cauza, relateaza publicatia americana.

"Consiliez pe probleme de securitate, aplicare a legii si terorism in multe state", a adaugat el, mentionand practicile private derulate de toti avocatii personali ai presedintelui.

Rudolph Giuliani a aratat ca, in ciuda faptului ca il reprezinta pe Donald Trump, el este "totusi un avocat si consultant independent". El a explicat ca munca sa legata de Romania s-a derulat prin compania proprie de securitate, Giuliani Security & Safety, care a fost angajata de Freeh Group International Solutions, o companie condusa de Louis J. Freeh, un fost director al FBI.

Publicatia politico.eu noteaza ca, in scrisoarea adresata presedintelui Klaus Iohannis, Giuliani a criticat 'excesele' DNA, spre deosebire de Departamentul de Stat, care a sprijinit eforturile acestei institutii, Giuliani facand referire la 'intimidarea judecatorilor, a avocatilor apararii si martorilor; interceptari telefonice neconstitutionale, marturii fortate; si procese judiciare incorecte'.

Aceeasi publicatie mentioneaza ca Departamentul american de Stat si-a exprimat preocuparea in legatura cu recentele tensiuni politice din Romania legate de incercarile de a atenua practicile anticoruptie, inclusiv prin destituirea Laurei Codruta Kovesi.

'Pana recent, Romania a demonstrat progrese considerabile in combaterea coruptiei si construirea unui adevarat stat de drept. Incurajam romanii sa continue pe aceasta cale', a declarat un purtator de cuvant al Departamentului american de Stat, intrebat despre aceasta scrisoare de un ziarist al publicatiei The Guardian. Casa Alba nu a raspuns solicitarii de a comenta pe aceasta tema, scrie The Guardian miercuri.

Rudy Giuliani: Probabil ar fi trebuit sa mentionez in scrisoare ca nu il reprezint pe presedinte

Rudy Giuliani a confirmat miercuri, potrivit Washington Post, ca a fost contactat de oficiali ai Departamentului de Stat al SUA pe tema scrisorii trimisa oficialilor romani.

Avocatul lui Trump a mai declarat, conform Washington Post, ca „probabil ar fi trebuit sa mentionez in scrisoare ca nu il reprezint pe presedinte”. El a precizat insa ca isi imagina ca oficialii romani stiu acest detaliu. Giuliani a mai spus ca a vorbit cu cel putin un oficial roman, scrie stirileprotv.ro.