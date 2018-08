Studiu: Ridurile pronuntate de pe frunte pot trada un risc ridicat de boli cardiovasculare

Persoanele care prezinta la nivelul fruntii riduri mai pronuntate decat in mod obisnuit pentru varsta lor ar putea avea un risc mai mare de deces in urma bolilor cardiovasculare, conform rezultatelor unui studiu efectuat in Franta, citat de Press Association.