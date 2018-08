Scrisoarea 's-a bazat pe un raport pe care l-am examinat', intocmit de Louis Freeh, care conduce compania de consultanta globala Freeh Group International Solutions, a explicat Giuliani. 'Ei imi platesc onorariu', a mai precizat avocatul lui Trump. Insa el nu a spus cati bani primeste de la respectiva companie si nici daca aceasta i-a cerut sa actioneze pentru un client anume al ei.

Intr-un articol publicat de revista Forbes, Louis Freeh a enuntat un plan cu cinci masuri menite 'sa restabileasca statul de drept in Romania in contextul temerilor tot mai mari despre cum campania anticoruptie erodeaza libertatea si restrange libertatea de expresie'.

'Aceste protocoale secrete (dintre SRI si institutii precum Parchetul General si Consiliul Suprem al Magistraturii), ascunse poporului roman si supravegherii legislative, reprezinta un acord secret care disloca statul de drept prin transformarea ofiterilor de informatii in agenti judiciari', a spus fostul director al FBI intr-un interviu acordat publicatiei Forbes, potrivit Agerpres.

In planul in cinci punte pe care-l evoca, Louis Freeh sugereaza un angajament de respectare a cadrului legal in investigarea si instrumentarea faptelor de coruptie, masuri in favoarea celor condamnati fara probe suficiente sau in baza respectivelor protocoale, formarea unei comisii independente alcatuite din judecatori renumiti pe plan international care sa investigheze protocoalele secrete si sa examineze actiunile Procurorului General, ale DNA si SRI, cu recomandari de reforma, identificarea de catre guvern a judecatorilor carora li s-au intocmit 'dosare', iar ultimul punct al planului propune crearea unor oficii de responsabilitate profesionala pentru Procurorul General, DNA si SRI, care sa analizeze plangerile impotriva acestor institutii si sa stabileasca standarde de conduita si responsabilitate.