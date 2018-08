Cercetarea a descoperit ca nivelul de anxietate a scazut semnificativ in cazul participantilor expusi la muzica yoga si a crescut daca subiectii au ascultat muzica pop sau si-au petrecut timpul in liniste.

De asemenea, participantii la studiu au prezentat o stare de spirit mai buna dupa ce au ascultat muzica yoga in comparatie cu efectele muzicii pop sau ale linistii.



La cercetare au participat 149 de persoane sanatoase care au luat parte la trei sesiuni desfasurate timp de mai multe nopti.

Prima sesiune a constat in ascultarea inainte de culcare a muzicii yoga, relaxanta sau meditativa, iar cea de-a doua in muzica pop cu ritmuri constante. In cea de-a treia sesiune participantii au stat in liniste.

Pe parcursul fiecarei sesiuni, variabilitatea ritmului cardiac a fost masurata timp de cinci minute inainte de inceperea muzicii sau a perioadei de liniste, timp de zece minute in timpul muzicii sau a perioadei de liniste, dar si timp de cinci minute dupa ce muzica se oprea.

In plus, nivelurile de anxietate au fost evaluare inainte si dupa fiecare sesiune cu ajutorul scalei de anxietate Goldberg. Nivelul sentimentului pozitiv a fost masurat subiectiv dupa fiecare sesiune utilizand o scala vizuala analogica.



''Utilizam terapia prin muzica in cadrul spitalului nostru, iar in acest studiu am demonstrat ca muzica yoga are un efect benefic asupra frecventei cardiace inainte de culcare'', a declarat autorul studiului, dr. Naresh Sen cardiolog la HG SMS Hospital din Jaipur.

''Ascultarea muzicii relaxante inainte de culcare este o terapie ieftina si usor de implementat, fara efecte adverse'', a concluzionat specialistul.

''Poate ca stiinta nu a fost mereu de acord, insa indienii au crezut mult timp in puterea diverselor terapii altele decat medicamentele ca modalitate de tratament pentru afectiuni'', a precizat Naresh Sen adaugand ca este nevoie de aprofundarea cercetarii in ceea ce priveste ''efectele cardiovasculare ale interventiilor prin muzica puse in aplicare de un terapeut avizat''.Si alte cercetari au demonstrat anterior efectul benefic al muzicii asupra nivelul de anxietate in cazul pacientilor cardiaci. Insa, studiile cu privire la efectele muzicii asupra inimii in cazul subiectilor sanatosi au produs rezultate inconsecvente, partial deoarece nu s-a mentionat la ce gen de muzica au fost expusi participantii, noteaza Press Association.

Potrivit dr. Sen, frecventa cardiaca sufera modificari ca raspuns la semnalele ''lupta sau fugi'' sau ''odihneste-te si digera''. Aceste stari sunt reglate de sistemele nervoase simpatic si, respectiv, parasimpatic, care alcatuiesc sistemul nervos autonom, scrie Agerpres.

Variabilitatea pulsului ridicat demonstreaza ca inima este capabila sa se adapteze unor astfel de schimbari, in timp ce variabilitatea pulsului scazut indica un sistem nervos autonom cu o capacitate mai mica de adaptare.

Dr. Sen a precizat ca terapiile holistice, precum muzica, nu pot inlocui medicamentele si interventiile medicale si trebuie utilizate doar alaturi de acestea.