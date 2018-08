Redam mai jos mesajul difuzat sambata de procurorul general Augustin Lazar pe site-ul si pagina de Facebook a Ministerului Public:

„Luand act de intentia ministrului justitiei de a declansa procedura de evaluare a activitatii manageriale pe care am desfasurat-o, intentie afirmata in contextul dezbaterilor publice privind protocoalele incheiate intre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Serviciul Roman de Informatii in decembrie 2016 si cu referire expresa la aceste documente, aduc la cunostinta opiniei publice urmatoarele:

Colaborarea dintre Ministerul Public si Serviciul Roman de Informatii s-a realizat in temeiul legii, protocolul fiind doar o procedura tehnica de lucru, de cooperare intre institutii cu respectarea stricta a legii.

In acest sens, doresc sa subliniez faptul ca toate aspectele de interes privind tema protocoalelor au fost aduse la cunostinta Consiliului Superior al Magistraturii si Ministerului de Justitie, in cursul saptamanii viitoare urmand sa facem publica corespondenta avuta cu aceste institutii.

Opinia publica va putea constata ca tema protocoalelor este una falsa si ca in calitate de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie am respectat legea, am informat Consiliul Superior al Magistraturii si Ministerul de Justitie in legatura cu demersurile efectuate.

In acest context, speculatiile din spatiul public referitoare la un asa-zis mod "ilegal", "subteran" de a actiona reprezinta in mod evident o actiune de destabilizare a Ministerului Public.

Dupa adoptarea Deciziei nr. 51/2016 a Curtii Constitutionale a Romaniei, Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 6/2016 a transferat Ministerului Public executarea supravegherii tehnice, aceasta putand fi efectuata si prin politia judiciara sau lucratori specializati din cadrul politiei.

Articolul IV alin (1) din O.U.G. nr. 6/2016 prevede ca accesul concret la sistemele tehnice ale S.R.I., in scopul executarii supravegherii tehnice, se realizeaza prin protocoale incheiate de S.R.I. cu Ministerul Public, Ministerul Afacerilor Interne, precum si cu alte institutii in cadrul carora isi desfasoara activitatea organe de cercetare penala speciale. In acest sens a fost incheiat protocolul nesecret care este si publicat pe site-ul Ministerului Public.

Protocolul clasificat, are ca obiect identificarea, investigarea si documentarea cu privire la faptele ce intrunesc elementele constitutive ale infractiunilor contra securitatii nationale, infractiunilor de terorism si infractiunilor savarsite de cadre ale S.R.I..

Serviciul Roman de Informatii este organul de stat specializat in domeniul informatiilor privitoare la siguranta nationala a Romaniei.

Acest protocol nu si-a produs efectele fiind denuntat la data de 13.03.2017 in cotextul dezbaterilor publice privind protocoalele.

De altfel, asa cum s-a aratat, existenta protocolului si initierea demersurilor privind declasificarea acestuia au fost aduse la cunostinta ministrului justitiei si de asemenea a Consiliului Superior al Magistraturii printr-o informare realizata la data de 20.03.2018.

Cele doua protocoale incheiate in anul 2016 nu au fost declarate nelegale de nicio instanta, fiind prezentate in acest mod doar de o parte a mass-mediei. Reiterarea consecventa in spatiul public a dezbaterii pe tema acestor protocoale reprezinta in mod evident un nou atac la adresa Ministerului Public intr-o perioada in care sunt in curs de solutionare dosare cu o miza esentiala pentru societate, respectiv Dosarul Revolutiei din decembrie 1989 si Dosarul evenimentelor violente din 10/11 august 2018.

In calitate de conducator al Ministerului Public, doresc sa asigur opinia publica asupra faptului ca procurorii vor actiona in continuare cu fermitate si profesionalism pentru combaterea infractionalitatii si indeplinirea rolului constitutional de a reprezenta interesele generale ale societatii, de a apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor.”