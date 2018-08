Incendiul s-a declansat in cursul noptii intr-o cladire din orasul Harbin, capitala provinciei Heilongjiang (nord-est), a informat agentia Xinhua, citata de Agerpres.

"La ora locala 10.50 (02.50 GMT), 18 persoane erau deja confirmate moarte. Operatiunile de salvare continua", potrivit presei, care citeaza serviciile de pompieri din provincie.

"O ancheta este in curs pentru a stabili cauzele declansarii incendiului", a precizat Xinhua, fara sa ofere alte detalii.

Incendiile mortale sunt frecvente in China, unde regulile de securitate sunt neglijate de obicei.

In aprilie, 18 persoane si-au pierdut viata si alte cinci au fost ranite intr-un bar-karaoke din sudul tarii.

In noiembrie, un incendiu a facut 19 morti si opt raniti intr-o pensiune din sudul Beijingului, iar in mai 2015, 38 de persoane si-au pierdut viata in incendiul unui camin de pensionari la Pingdingshan, in provincia Henan (centru).