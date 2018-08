Seismul s-a produs la o adancime de 610 kilometri, la o distanta de aproximativ 250 de kilometri de orasul Puerto Maldonado.

Cutremurul s-a produs in jurul orei locale 4.00 (12.00, ora Romaniei).

Autoritatile nu au transmis momentan infomatii despre pagube, dar mai multe persoane au postat pe retelele de socializare ca seismul a fost simtit in mai multe zone din tara, precum si in orasul Arica din Chile. Cutremurul s-a simtit puternic in orasul Pucallpa din nord-vestul tarii.

Autoritatile nu au emis momentan o alerta de tsunami.