"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Coreea ca Administratia Meteorologica locala a estimat ca Taifunul Soulik va trece peste Peninsula Coreeana in perioada 23 – 25 august 2018 si va provoca daune serioase din cauza ploilor abundente si a vanturilor puternice. Se considera ca taifunul se va deplasa pe o traiectorie de la sud (Insula Jeju) spre nord–est (Mokpo), urmand ca in faza finala sa se indrepte spre sud-est, putand fi urmarit in portalul de specialitate.

Astfel de evenimente meteo extreme au loc, de regula, in perioada iunie – noiembrie a fiecarui an. Este necesara monitorizarea evolutiei fenomenelor generate de taifun si aplicarea instructiunilor autoritatilor locale. Detalii se pot obtine aici.

In Republica Coreea, prin apelarea numarului de telefon „131” se pot obtine, in limba engleza, prognoze meteo exacte. Pentru cele mai recente prognoze, recomandam urmarirea reportajelor mass-media locale si a site-ului Serviciului Meteorologic local.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Seoul: +8227974924, +8227903718 si +8227976438, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al Ambasadei Romaniei in Republica Coreea: +821089394924.

Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor seoul.mae.ro, web.kma.go.kr", se arata intr-un comunicat.