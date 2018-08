Karin Kneissl a dansat cu Putin la nunta sa la sfarsitul saptamanii trecute si, la sfarsitul dansului, i-a facut o reverenta adanca liderului rus, scandalizand media locale, care au afirmat ca ea a subminat politica UE privind Rusia.

UE a impus sanctiuni impotriva Rusiei dupa ce Moscova a anexat in 2014 peninsula ucraineana Crimeea. Relatiile dintre Moscova si UE sunt tensionate si pe alte teme.



''Pozitia noastra in Europa nu se schimba din cauza unei nunti'', a declarat Kurz intr-o conferinta de presa. ''Politica noastra externa fata de Rusia este clara... Am contribuit la formularea ei si ne-am angajat fata de toate deciziile Uniunii Europene'', a adaugat cancelarul austriac.

Kurz, ai carui conservatori formeaza un guvern de coalitie cu Partidul Libertatii (FPOe, extrema dreapta), a mutat unele departamente, care se ocupa de problemele UE, de la Ministerul de Externe la biroul sau cand a devenit cancelar la sfarsitul anului trecut, pentru a linisti statele membre ale UE in legatura cu intentiile proeuropene ale guvernului sau.

Cancelarul austriac a afirmat ca spera sa amelioreze relatiile UE cu Rusia printr-un dialog mai intens. Austria detine in acest semestru presedintia Consiliului Uniunii Europene si se asteapta sa vorbeasca in numele intregului bloc comunitar.

Cu toate acestea, spre deosebire de majoritatea tarilor europene occidentale, Austria nu a expulzat diplomati rusi in legatura cu scandalul provocat de otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei lui. Marea Britanie si aliatii sai au acuzat Rusia, dar aceasta a negat orice implicare a sa.

Kurz a precizat ca a discutat despre relatiile UE-Rusia si alte subiecte cu Putin in cursul scurtei vizite a presedintelui rus in Austria, dar nu a oferit detalii, scrie Agerpres.

Kneissl, care detine functia de ministru de externe la propunerea FPOe, dar nu este membra a partidului, l-a invitat pe Putin la nunta sa cand acesta a intreprins o vizita in iunie in Austria. Ea este in concediu in aceasta saptamana si nu a facut nici un comentariu in legatura cu relatarile media.

Liderul FPOe si vicecancelar Heinz-Christian Strache, al carui partid are un acord de cooperare cu Partidul Rusia Unita, formatiunea politica a lui Putin, a afirmat miercuri ca vizita presedintelui rus a evidentiat inalta sa consideratie fata de Austria.

''Este ceva pozitiv si cred ca multi austrieci impartasesc acest punct de vedere'', a declarat Strache, care a facut apel la incetarea sanctiunilor UE impotriva Rusiei.