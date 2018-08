Membra a Partidului Verde, Genter, ciclista impatimita si ministru asociat al Transporturilor, a parcurs duminica pe doua roti distanta de un kilometru dintre domiciliul sau si spitalul din Auckland (nord).

"Impreuna cu partenerul meu am pedalat pentru ca nu era suficient spatiu in masina", a glumit Genter in mesajul publicat pe retelele de socializare insotit de o fotografie cu ea pe bicicleta. ''Acest lucru m-a facut sa fiu in cea mai buna stare posibila!", a adaugat ministrul.

Gravida in 42 de saptamani, ministrul a spus ca merge la spital pentru a se elibera, scrie Agerpres.

Ea a nascut marti seara un baiat, dupa cum a anuntat pe retelele de socializare.

Carnetul roz al guvernului neozeelandez a fost deja imbogatit la 21 iunie odata cu nasterea micutei Neve, prima fiica a primului ministru Jacinda Ardern, care si-a reluat atributiile la inceputul lunii august, dupa sase luni de concediu de maternitate, noteaza AFP.

"Sunt foarte fericita sa aflu despre venirea cu bine pe lume a unui nou membru al grupului de joaca din Parlament", a scris pe Twitter Ardern care in luna iunie a devenit al doilea sef de guvern din lume care a devenit mama in timpul mandatului, dupa pakistaneza Benazir Bhutto, care a nascut in 1990.

Julie Anne Genter a declarat ca intentioneaza sa ramana in concediu de maternitate timp de trei luni.