"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Canada ca, in conformitate cu datele puse la dispozitie de autoritatile locale, incepand de la mijlocul lunii august 2018, provincia British Columbia, orasele: Prince George, Prince Rupert, Kamloops, Cariboo, se confrunta cu puternice incendii de padure care cuprind zeci de mii de hectare, in urma carora au fost evacuate peste 900 de persoane (operatiuni de evacuare a locuitorilor din zonele afectate).

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Vancouver: +1 604.633.0786 si +1 604.633. 0763, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al Consulatului General al Romaniei la Vancouver: +1 604.369.4704.

Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginii vancouver.mae.ro", arata MAE.