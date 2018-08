Dorind sa marcheze prima zi a "noii ere" pentru tara sa "debarasata" de planurile de ajutor international si de tutela creditorilor, care au durat opt ani, Alexis Tsipras s-a deplasat in insula Itaca, in Marea Ionica, punctul de plecare si de intoarcere a lui Ulise in Odiseea lui Homer, pentru a anunta ca "o noua zi rasare" pentru Grecia. "O zi istorica (...), cea a sfarsitului politicilor de austeritate si a recesiunii".

"Odiseea moderna pe care tara noastra a traversat-o din 2010 a luat sfarsit", a declarat premierul grec in aceasta alocutiune de circa zece minute, etaland o camasa alba in fata camerelor televiziunii publice Ert, in aer liber si uitandu-se la portul acestei insule de un mare simbolism.

Folosind expresii celebre din Odiseea, poemul lui Homer scris in secolul al VIII-lea i.e.n., Alexis Tispras a laudat curajul si "capacitatea grecilor, care la fel ca Ulise au infruntat "Symplegades" (stancile aruncate) ale recesiunii.

Acest mesaj a vrut sa pecetluiasca sfarsitul celor opt ani de tutela stricta asupra tarii sale, sub "menghina" UE si FMI si care a durat din 2010 pana in prezent.

Premierul Tsipras, la putere din ianuarie 2015, a fost nevoit sa semneze constrans si fortat in luna iulie a aceluiasi an al treilea si ultimul plan de imprumuturi pentru tara sa.

Luni, liderii UE, presedintele Consiliului European, Donald Tusk, presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, dar si liderii german si francez, au salutat iesirea Greciei din planurile de ajutorare, laudand "eforturile si sacrificiile grecilor", precum si "solidaritatea" europenilor in timpul crizei datoriei.