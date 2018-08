Danny Finlay, in varsta de 30 de ani, se trezeste in fiecare dimineata la ora 4:30 si porneste intr-o calatorie de doua ore pana la compania de relatii publice SutherlandGold din San Francisco unde ocupa pozitia de manager. In general, el pleaca de la locul de munca la ora 16:00 si ajunge acasa in jurul orei 18:00.

Finlay este unul dintre navetistii din Bay Area care nu isi pot permite chiriile uriase din San Francisco, unde costul vietii este cu peste 62% mai mare decat media la nivel national din Statele Unite, se arata in materialul CNBC, citat de agentia Xinhua.

Chiria medie din San Francisco este de 4.500 de dolari, un pret de aproape trei ori mai mare in comparatie cu cel din alte localitati din SUA, conform datelor Council for Community and Economic Research.

Preturile foarte mari la locuinte au facut ca multi oameni sa nu isi poata permite un apartament in San Francisco, oras cu numeroase oportunitati de angajare insa care nu poate deveni casa unor persoane precum Finlay, scrie Agerpres.

Barbatul din California petrece anual circa 1.000 de ore pe drum intre casa si locul de munca, echivalentul a 43 de zile.

Pretul mediu la locuintele din San Francisco depaseste un milion de dolari, motiv pentru care Finlay a fost nevoit sa se stabileasca in localitatea rurala Dixon, aflata la circa 100 de kilometri nord-est de San Francisco.

Potrivit unui raport emis in luna aprilie de compania americana de investitii Unison, zona metropolitana San Francisco este "cea mai putin accesibila din tara, fiind nevoie de un salariu anual de 231.216 de dolari pentru a cumpara o locuinta medie". De asemenea, o persoana care doreste sa cumpere o casa situata chiar in oras trebuie sa aiba un salariu mediu de 349.650 de dolari pe an, se mentioneaza in raport.