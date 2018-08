Comisia Europeana a activat anul trecut Articolul 7, o procedura fara precedent impotriva guvernului polonez, Polonia riscand astfel sa-si piarda dreptul de vot in UE din cauza reformelor ei judiciare controversate.

"Oameni din Romania cauta ajutor pe langa UE si eu cred ca noi ar trebui sa li-l dam", a afirmat Ska Keller, copresedinta Grupului Verzilor/Alianta Libera Europeana pentru The Guardian.

Desi grupul nu cauta sa copieze actiunea juridica impotriva Poloniei, el doreste ca Comisia sa inceapa negocieri cu Bucurestiul asupra schimbarilor in legile justitiei si a campaniei anticoruptie.



"Exista o intreaga scara de escaladare si ar trebui sa incepem cu procedura de la un nivel inferior", a apreciat Ska Keller.

Romania este susceptibila sa fie probabil obiectul unei monitorizari crescute, in timp ce se pregateste sa-si asume presedintia prin rotatie a UE pentru prima data in 2019, noteaza publicatia britanica.

Verzii, aliati cu partidele separatiste pentru a-si spori numarul de voturi, sunt doar al cincilea mare grup din Parlamentul European, astfel incat au o influenta limitata. Cu toate acestea, apelul grupului in favoarea unei dezbateri in Parlamentul European cu privire la Romania ar urma probabil sa fie sustinut si de unii deputati europeni liberali si de centru-dreapta.

Monica Macovei, fost ministru al justitiei roman, care este acum deputat in Parlamentul European din partea Partidului Popular European (PPE, de centru-dreapta), a cerut Comisiei sa adopte o pozitie mai ferma.

Dar acest plan are putine sanse sa obtina sprijinul deputatilor socialisti, despre care se crede ca sunt reticenti in a-si critica aliatii din guvernul Romaniei.

Ska Keller a spus ziarului britanic ca politizarea statului de drept reprezinta o problema majora pentru UE, evidentiind protectia larg perceputa din partea PPE pentru Viktor Orban in Ungaria, precum si criticile restranse ale socialistilor cu privire la problemele din Malta si din Romania.



"Este intr-adevar o mare problema ca fiecare isi protejeaza baietii problematici si nu adopta o pozitie clara, gasind intotdeauna scuze", a spus ea.

Comisia nu a raspuns direct apelului in favoarea discutiilor oficiale privind statul de drept cu Romania.

Comisia Europeana "urmareste indeaproape evolutiile din Romania" si atrage atentia ca "violenta nu poate fi niciodata o solutie in politica", se arata intr-o declaratie transmisa marti, la solicitarea Agerpres, de un purtator de cuvant al Executivului comunitar.



"Comisia urmareste indeaproape evolutiile din Romania. Protestatarii au criticat pasii inapoi in domeniile reformei judiciare si luptei impotriva coruptiei. In contextul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), Comisia urmareste cu ingrijorare evolutiile si acorda o mare importanta independentei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei. Protestele pasnice s-au incheiat in violenta. Violenta nu poate fi niciodata o solutie in politica", a precizat Comisia Europeana, ca reactie la interventia violenta a Jandarmeriei la protestele de vineri din Bucuresti.

Autoritatile UE se confrunta cu apeluri de a interveni in apararea statului de drept in Romania, la o saptamana dupa ce mai mult de 400 de persoane au fost ranite in timpul protestelor de masa impotriva coruptiei si a modificarii legilor justitiei.

Vinerea trecuta, circa 100.000 de manifestanti, in majoritate pasnici, au iesit in strada in mai multe orase din Romania, dar 450 de persoane au avut nevoie de asistenta medicala dupa interventia brutala a politiei, care a folosit forta intr-un mod calificat drept "inacceptabil" de catre presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.

Proteste au avut loc in mod regulat de anul trecut, cand Partidul Social Democrat (PSD) a venit la putere si a introdus modificari sistemului judiciar si Codului penal. Aceste modificari au fost criticate drept cel mai mare pas inapoi pentru statul de drept de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana in 2007.

Pe fondul acestor probleme, sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, recunoscuta pentru lupta anticoruptie, a fost concediata luna trecuta.