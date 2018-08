Medicul a murit chiar in cabinet, iar asistentul ranit a fost transportat la spital, anunta autoritatile.

Suspectul este un tanar somalez in varsta de 26 de ani care, cel mai probabil, a intrat fara programare in cabinet si a atacat imediat doctorul cu un cutit pe care il avea la el.

In urma unei ample operatiuni de cautare, in care au fost implicate cel putin 20 de masini de politie, elicoptere si o unitate canina., barbatul a fost retinut in apropierea clincii, scrie romaniatv.net.

Pana la acest moment motivele pentru care a recurs la acest gest sunt necunoscute.