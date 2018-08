Studiul cercetatorilor americani are o componenta promitatoare. Experimentele efectuate pe celule umane si de soareci au demonstrat ca dezactivarea acestui mecanism, prin medicamente sau manipulare genetica, paralizeaza aceste celule si stopeaza capacitatea lor de a se multiplica.

Prezentata in jurnalul Nature Communications, descoperirea ofera perspective in privinta terapiilor contra acestui tip de cancer, cel mai frecvent si cu cea mai mare rata de mortalitate la femei.

Aproximativ 90% dintre cazurile de cancer de san au ca rezultat metastazele, celulele canceroase migrand in alte regiuni ale corpului. Acestea pot intra intr-un proces de hibernare, uneori timp de mai multe decenii, in zonele in care si-au gasit refugiu.



''Rezultatele noastre demonstreaza ca celulele cancerului de san pot supravietui, nedetectate, in corpurile pacientilor lungi perioade de timp printr-un proces celular numit autofagie'', a explicat pentru AFP unul dintre autorii cercetarii, Kent Hunter din cadrul Institutului National al Cancerului din apropiere de Washington.

In cadrul procesului de autofagie, o celula se autodistruge partial pentru a supravietui intr-un mediu stresant si sarac in nutrienti, scrie Agerpres.



''Multe dintre tratamentele traditionale impotriva cancerului sunt concepute pentru a viza celulele care se divid. Totusi, celulele 'adormite' nu se divid activ sau frecvent", a adaugat Hunter.

Faptul ca se ascund in alta parte a corpului le permite sa ''fuga'' din calea tratamentelor localizate, precum radioterapia.

In cadrul studiului, cercetatorii au injectat celulele latente in corpul soarecilor. Jumatate dintre rozatoare au primit un medicament care a inhibat autofagia, iar celeilalte jumatati i s-a administrat un placebo. Intr-un alt experiment, specialistii au modificat gena care controleaza autofagia. Ambele abordari au condus la o scadere semnificativa a supravietuirii si multiplicarii celulelor canceroase, se arata in concluziile studiului. Celulele care nu pot recurge la autofagie acumuleaza substante toxice care le distrug mitocondriile, sursa lor de energie.

Inainte de conceperea unui tratament va fi necesara efectuarea unor studii clinice pe oameni prin care sa se elimine rezultatele nesigure, a precizat Hunter.