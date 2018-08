"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia ca, in urma prabusirii unei portiuni de pod al carosabilului autostrazii A10, din apropierea orasului Genova, a fost inchisa temporar circulatia rutiera in zona, pe segmentul de autostrada A10: Genova-Savona, intre intersectia A7 Milano-Genova si Aeroportul din Genova. Societatea ”Autostrade per l’Italia” recomanda persoanelor care se afla in zona sa foloseasca autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, D26 Predosa Bettole si autostrada A7 Milano-Genova, precum si celelalte drumuri regionale.

Pentru informatii actualizate cu privire la circulatia rutiera, recomandam consultarea site-ului “Autostrade per l’Italia” si al Politiei de Stat italiene.

De asemenea, avand in vedere conditiile meteorologice, pe alocuri nefavorabile, caracterizate de precipitatii intense si furtuni, se recomanda consultarea site-ului Serviciului national de Protectie Civila.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Torino: +39 011 249 57 75; +39 011 249 52 64; +39 011 249 50 64; +39 011 235 90 53, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.

De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta, au la dispozitie numarul de telefon de permanenta: +39 338 756 8134", arata MAE.