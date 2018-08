"Comisia urmareste indeaproape evolutiile din Romania. Protestatarii au criticat pasii inapoi in domeniile reformei judiciare si luptei impotriva coruptiei. In contextul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), Comisia urmareste cu ingrijorare evolutiile si acorda o mare importanta independentei sistemului judiciar si luptei impotriva coruptiei.

Protestele pasnice s-au incheiat in violenta. Violenta nu poate fi niciodata o solutie in politica", se arata in declaratia purtatorului de cuvant al CE.