UPDATE: Cel puţin 22 persoane au murit în urma tragediei de la Genova, unde o porţiune dintr-un pod de pe autostrada A10 s-a prăbuşit peste o cale ferată şi mai multe clădiri, a declarat la televiziune viceministrul italian al infrastructurii, Edoardo Rixi, transmit Reuters şi AFP.

Conducerea regionala a pompierilor din Genova a precizat ca tronsonul prabusit a cazut in cea mai mare parte peste sinele de tren peste care trecea. Prabusirea pare sa fi afectat si parcarea apartinand de o uzina de energie, uzina in care - dat fiind ca pe 15 august nu se lucreaza nici in Italia - nu se afla decat o echipa de intretinere.

Accidentul s-a produs in jurul orei 11.30 locale (09.30 GMT), pe fondul unor ploi torentiale.

Potrivit Reuters, podul - care avea o lungime totala de 1,2 km, din care au cazut circa 80 de metri de la o inaltime de 50 de metri - a fost modernizat in 2016, iar operatorul autostrazii a afirmat ca in momentul colapsului aveau loc lucrari de intarire a fundatiei, subliniind ca podul era monitorizat constant.

Un martor a declarat pentru postul de televiziune Sky Italia ca pe pod se aflau in momentul prabusirii opt sau noua masini.



