La 50 de ani de la inabusirea Primaverii de la Praga si aproape 30 de la miscarea revolutionara din 1989, Europa de Est traverseaza o intoarcere periculoasa la autoritarism, se spune in articolul intitulat 'Democratia sub asediu in Romania'.

Romanii au experimentat pe propria piele aceasta realitate vineri, cand politia a folosit forta brutala pentru a reprima protestele din Bucuresti, la care peste 100.000 de participanti s-au adunat in Piata Victoriei din capitala, pentru a protesta fata de coruptia alarmanta a guvernului.



Demonstratii similare - initiate de comunitati din diaspora impreuna cu grupuri locale - au avut loc in fiecare mare oras din Romania, dar politia a recurs la forta doar in capitala. Rezultatul acestor ciocniri i-a socat pe multi, atat in Romania, cat si in strainatate.

Confruntati cu nemultumiri publice legitime, liderii au recurs la gaze lacrimogene si la tunuri cu apa. Partidul Social Democrat de la guvernare - de fapt, o mafia cleptocrata - era constient ca, daca protestele au succes in capitala, mentinerea sa la putere va fi in pericol.

Din fericire, reactia imediata de indignare la nivel national si international a facut ca autoritatile sa se abtina de la folosirea fortei in timpul protestelor care au continuat in weekend. Dar, pe masura ce demonstrantii mentin presiunea si cer demisia guvernului, ce se va intampla in continuare este departe de a fi clar.

Disconfortul Romaniei provine din coruptia atotcuprinzatoare a clasei sale conducatoare

Este pretutindeni, inradacinata in sistemul national de educatie si de sanatate, in retelele de transport, la oficiile postale. Functioneaza pe seama cetateanului de rand si se infiltreaza la fiecare nivel al organizarii comunitatii si vietii de zi cu zi in Romania post-comunista.

Pentru a se proteja, partidul de guvernamant a facut tentative de a modifica legislatia judiciara, eforturi care au culminat in iulie cu demiterea procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

Ceea ce baronii partidului de guvernamant planuiesc in aceste zile nu este nimic mai putin decat o preluare a puterii, oricat de laborios si de primitiv planuita, scrie Agerpres.

Revolutia civica actuala - care se desfasoara de mai bine de un an si jumatate - este rezultatul direct al asaltului permanent al guvernului impotriva democratiei si al eforturilor sale de a distruge statul de drept. Este, in mod real, o ciocnire intre cei care pretuiesc societatea deschisa si statul de drept, si cei care le resping.

Revolutia in desfasurare fusese pana atunci non-violenta - pana cand guvernul a ales sa raspunda intr-un mod extrem de brutal vineri, ranind peste 400 de persoane, inclusiv o echipa de jurnalisti austrieci.

In urma arestarilor arbitrare de protestatari si a altor abuzuri fizice, este corect sa afirmam ca Romania a devenit Nicaragua Europei, cu liderul PSD Liviu Dragnea jucand rolul despotului Daniel Ortega.

Viorica Dancila s-a dovedit a fi o marioneta jalnica si de o incompetenta crasa

Nenumarate gafe gramaticale au facut-o ridicola in fata intregii natiuni.

Presedintele Klaus Iohannis este singurul despre care se poate spune ca i-a ascultat pe protestatari si s-a situat de partea lor, dar interventiile sale - printre care o postare pe Facebook noaptea tarziu - au fost inconsistente si fara forta.

In anii 1990, Piata Universitatii din Bucuresti a fost simbolul primei etape a emanciparii civice in Romania post-comunista. Acum, Piata Victoriei a devenit simbolul unei etape mai mature si mai orientate pe obiective in rezistenta sa.

Confruntate cu cinismul liderilor, grupuri civice romanesti au raspuns cu ironie, imaginatie si solidaritate. Acestia nu sunt studentii anticomunisti romantici ai anilor 1990, ci o generatie foarte constienta de costurile cleptocratiei si de modul in care aceasta corodeaza organismul politic pana in punctul in care problema devine una de viata si de moarte.



Aceasta 'generatie noua' de protestatari are in randurile sale oameni care au dobandit obiceiuri si reflexe noi, oameni care vad in Uniunea Europeana garantul transparentei, statului de drept, valorilor si increderii.

Revolutia lor civica este parte a unui fenomen mai larg de reglare de conturi impotriva abuzurilor din trecut ale unei clase politice sultanice sinonime cu nepotismul, coruptia si cinismul.

Cea mai recenta izbucnire de activism radical - totusi non-violent - in Romania este dovada ca forme noi de activism pot aparea chiar si in mijlocul derutei civice si al demoralizarii larg raspandite. Chiar si intr-un sistem politic falsificat, oamenii au inca puterea de a actiona si a-si apara drepturile.

Europa ar trebui sa ia nota de ceea ce se intampla la Bucuresti

Intr-o perioada cand alte state din regiune - mai ales Polonia, Ungaria si Cehia - devin tot mai critice fata de UE si valorile sale, romanii iau o atitudine hotarat pro-UE, pro-NATO si prooccidentala, incheie autorii publicat de Politico.