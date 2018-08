Precum s-a putut observa, presa straina s-a aratat tot mai interesata de evenimentele care s-au petrecut in Romania, jurnalisti din mai multe colturi ale tarii prezentandu-se la protestele din Piata Victoriei. Printre acestia s-a numarat si Maria Magarik, o jurnalista din Italia, care s-a aratat ingrijorata de ceea ce se intampla la noi in tara.

"Opinia publica din Italia este foarte ingrijorata in legatura cu ceea ce s-a intamplat, in aceste zile, in Romania. Suntem aici pentru a intelege motivele protestelor anticoruptie. In Italia, cred ca sunt doua milioane de cetateni romani, care lucreaza din greu in tara noastra. Pentru noi este important sa intelegem ce se intampla in tara dumneavoastra", sustine ea, citata de digi24.ro.