Ceea ce l-a infuriat pe barbat a fost faptul ca nu si-a primit banii de la firma de constructii pentru casele la care a lucrat. De aceea a decis sa se urce in excavator si sa le loveasca, lasand nu mai putin de cinci case fara pereti exteriori.

Locuintele erau deja gata,propietarii urmand sa se mute curand.

Daunele se ridica la circa patru milioane de lire sterline, conform digi24.ro.

Se pare ca, de fapt, romanul nu a fost angajat direct de compania constructoare, ci lucra pentru o firma subcontractoare.

"Asteptam raportul inginerului specialist in structuri pentru a putea realizat planul lucrarilor necesare in vederea repararii sau a recladirii acestor proprietati. Suntem absolut devastati fata de cumparatorii afectati, iar prioritatea noastra este sa mentinem legatura apropiata cu acestia si cu familiile lor si sa ne asiguram ca orice perturbare va fi limitata la minimum", a declarat declarat purtatoarea de cuvant a McCarthy and Stone, citata de libertatea.ro.