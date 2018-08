Oamenii de stiinta au recrutat douazeci de persoane adulte cu varste cuprinse intre 18 si 40 de ani, care au petrecut doua nopti si trei zile in laborator. In prima noapte, ei au dormit in bezna totala, iar in a doua noapte jumatate au dormit din nou in intuneric, iar ceilalti s-au odihnit in camere in care lumina era aprinsa, noteaza agentia Xinhua.

In timpul ce voluntarii dormeau, cercetatorii au monitorizat semnele vitale ale acestora, activitatea cerebrala si miscarile membrelor si ochilor. De asemenea, specialistii au prelevat, la fiecare ora, mostre de sange pentru a masura nivelul de melatonina.

Dimineata, oamenii de stiinta au realizat teste de toleranta la glucoza.

Rezultatele au demonstrat ca o singura noapte petrecuta in conditii de expunere la lumina are impact semnificativ asupra rezistentei la insulina, un factor de risc pentru aparitia diabetului, scrie Agerpres.

''Aceste rezultate sunt importante tinand cont de expunerea din ce in ce mai raspandita la lumina artificiala, mai ales in timpul noptii'', a declarat una dintre autorii studiului, Ivy Cheung Mason, din cadrul Facultatii de Medicina Feinberg de la Northwestern University.



''Efectul la care asistam este acut; sunt necesare cercetari suplimentare pentru a afla daca expunerea cronica la lumina in timpul somnului are efecte cumulative pe termen lung asupra functiei metabolice'', a adaugat ea.

Conform statisticilor din 2014 ale Fundatiei americane de studiu al somnului, calitatea somnului a 35% dintre americani este ''slaba'' sau ''buna'', in timp ce 20% dintre americani au declarat ca nu s-au trezit odihniti in niciuna dintre cele sapte zile anterior sondajului.

Tulburarile de somn afecteaza peste 25% din populatia mondiala si pana la 50% dintre adulti.

Studiul a fost publicat intr-un supliment online al jurnalului Sleep.