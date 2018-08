Update 14:23- Bilantul cutremurului violent care a afectat duminica insula Lombok din sudul Indoneziei a fost actualizat ajungand la 319 morti, a indicat joi ministrul Securitatii, citat de AFP.

Seismul de joi s-a produs in nordul insulei, in aceeasi zona in care a avut loc cutremurul de duminica. Agentia indoneziana de seismologie a masurat o magnitudine de 6,2.

Nu exista un risc de tsunami, a declarat Sutopo Purwo Nugroho, purtator de cuvant al Agentiei indoneziene de gestionare a catastrofelor.

Dupa cutremurul de duminica, "au existat 355 de replici" de magnitudini diferite, a adaugat acelasi oficial indonezian. Replica de joi a fost cea mai puternica.

Locuitorii evacuati dupa seismul de duminica si care au fost cazati apoi in adaposturi temporare au iesit alergand si tipand pe strazile orasului dupa noul cutremur de joi, a constatat un jurnalist AFP prezent la fata locului.



Motocicletele stationate pe strazi au cazut pe pavaj, iar zidurile unor cladiri s-au prabusit.

"Eram blocati in trafic si voiam sa aducem ajutoare (sinistratilor) si, dintr-o data, era ca si cum masina noastra ar fi fost lovita din spate, a fost un soc puternic", a declarat pentru AFP un martor, Sri Laksmi.

"Persoanele de pe strada au inceput sa intre in panica si au iesit din masinile lor, au alergat in toate directiile in mijlocul circulatiei rutiere", a adaugat acelasi martor.

Bilantul oficial in urma cutremurului de duminica indica 168 de morti

Bilantul oficial al persoanelor decedate in urma seismului catastrofal care s-a produs duminica in insula Lombok din Indonezia a crescut la 168, a anuntat joi Agentia nationala de gestionare a dezastrelor (BNPB), citata de DPA.

Purtatorul de cuvant al Agentiei, Sutopo Nurgroho, a admis ca cifrele date publicitatii de autoritatile locale sunt mult mai mari si ca armata din Lombok a anuntat ca numarul mortilor in urma cutremurului de duminica este de 381, insa a subliniat ca aceste date nu au fost verificate. "Informatiile despre victime trebuie sa cuprinda numele, varsta, sexul si adresa pentru verificare", a spus el. "Datele BNPB sunt oficiale", a precizat purtatorul de cuvant.

Nugroho a declarat miercuri seara ca discrepantele in ceea ce priveste numarul victimelor sunt normale in etapa de urgenta dupa un dezastru si a mentionat ca agentia pe care o reprezinta verifica informatiile, scrie Agerpres.



Aproape 1.500 de persoane au fost spitalizate dupa ce au suferit rani grave in urma seismului, conform BNPB.

Cutremurul cu magnitudinea 6,9 de duminica seara a semanat panica in randul turistilor si al localnicilor, la o saptamana dupa ce un alt seism s-a soldat cu cel putin 17 morti pe aceasta insula vulcanica foarte apreciata de vizitatori. Peste 70.000 de persoane au ramas fara domiciliu si dorm in adaposturi improvizate, iar in anumite parti ale insulei de o suprafata de circa 4.700 metri patrati unele sate au fost distruse aproape in intregime.



Indonezia se afla in Cercul de Foc al Pacificului, o regiune a lumii in care se produc frecvent eruptii vulcanice si seisme.